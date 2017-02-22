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Полиция заявила о пропаже сотен картин художника Марчука

22.02.2017 10:07
По словам советника министра внутренних дел, удалось связаться с агентом художника, после передачи картин которому их больше никто не видел
Полиция заявила о пропаже сотен картин художника Марчука
Иван Марчук (фото - скриншот)

Правоохранители расследуют историю исчезновения полотен всемирно известного художника, народного художника Украины Ивана Марчука.  Об этом сообщил советник министра МВД Украины Михаил Апостол у себя в Facebook.

"Исчезла сто одна картина самого известного украинского художника современности Ивана Марчука. Еще летом прошлого года он передал свои лучшие полотна для очередной зарубежной выставки в Испании, как это было и раньше, своему агенту. Последний обещал устроить "художественный переворот" в сознании европейцев. К сожалению, ни обещанной сентябрьской, ни никакой другой выставки выдающийся художник с того времени так и не открыл", - пишет он.

Cоветник министра добавил, что в результате было принято решение заявить о совершенном преступлении в органы Национальной полиции.

"Сегодня - первый результат: откликнулся агент, который якобы пообещал вернуть "золотой фонд". Держим ситуацию на контроле", - пишет Апостол.

В 2007 году британская газета The Daily Telegraph составила рейтинг гениев современности, 72-е место в котором занял художник Ивана Марчук, оказавшись единственным украинцем в этом списке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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