Полиция заявила о пропаже сотен картин художника Марчука

По словам советника министра внутренних дел, удалось связаться с агентом художника, после передачи картин которому их больше никто не видел

Правоохранители расследуют историю исчезновения полотен всемирно известного художника, народного художника Украины Ивана Марчука. Об этом сообщил советник министра МВД Украины Михаил Апостол у себя в Facebook.

"Исчезла сто одна картина самого известного украинского художника современности Ивана Марчука. Еще летом прошлого года он передал свои лучшие полотна для очередной зарубежной выставки в Испании, как это было и раньше, своему агенту. Последний обещал устроить "художественный переворот" в сознании европейцев. К сожалению, ни обещанной сентябрьской, ни никакой другой выставки выдающийся художник с того времени так и не открыл", - пишет он.

Cоветник министра добавил, что в результате было принято решение заявить о совершенном преступлении в органы Национальной полиции.

"Сегодня - первый результат: откликнулся агент, который якобы пообещал вернуть "золотой фонд". Держим ситуацию на контроле", - пишет Апостол.

В 2007 году британская газета The Daily Telegraph составила рейтинг гениев современности, 72-е место в котором занял художник Ивана Марчук, оказавшись единственным украинцем в этом списке.

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