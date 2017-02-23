Художнику Марчуку вернули все пропавшие картины: фото

Художнику Ивану Марчуку вернули все 101 картину, которые считались пропавшими

Пропавшие полотна украинского художника Ивана Марчука нашли и вернули автору. Об этом у себя в Fаcebook сообщил советник главы МВД Михаил Апостол.

"Возвращение. Наверное, так должно называться следующая выставка возвращенных картин. Финальная стадия операции "Возвращение" продолжалась четыре дня", - написал он.

Апостол поблагодарил за помощь в работе средства массовой информации, депутатов. общественных деятелей, а также министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее сам Марчук сообщил в комментарии СМИ, что все его пропавшие полотна нашлись и будут возвращены.

Вчера, 22 февраля, полиция заявила о пропаже картин Марчука. Летом 2016 года мастер передал свои полотна для выставки в Испании, однако они так и не открылись. Художник обеспокоился судьбой полотен и, поскольку не смог наладить диалог с агентом, обратился в правоохранительные органы.

В 2007 году британская газета The Daily Telegraph составила рейтинг гениев современности, 72-е место в котором занял Марчук, оказавшись единственным украинцем в этом списке.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.