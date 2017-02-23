Художнику Марчуку вернули все пропавшие картины: фото
Пропавшие полотна украинского художника Ивана Марчука нашли и вернули автору. Об этом у себя в Fаcebook сообщил советник главы МВД Михаил Апостол.
"Возвращение. Наверное, так должно называться следующая выставка возвращенных картин. Финальная стадия операции "Возвращение" продолжалась четыре дня", - написал он.
Апостол поблагодарил за помощь в работе средства массовой информации, депутатов. общественных деятелей, а также министра внутренних дел Арсена Авакова.
Ранее сам Марчук сообщил в комментарии СМИ, что все его пропавшие полотна нашлись и будут возвращены.
Вчера, 22 февраля, полиция заявила о пропаже картин Марчука. Летом 2016 года мастер передал свои полотна для выставки в Испании, однако они так и не открылись. Художник обеспокоился судьбой полотен и, поскольку не смог наладить диалог с агентом, обратился в правоохранительные органы.
В 2007 году британская газета The Daily Telegraph составила рейтинг гениев современности, 72-е место в котором занял Марчук, оказавшись единственным украинцем в этом списке.
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