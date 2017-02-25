Фильм о Клинтон получил "Золотую малину" как худший фильм года

Фильм о Хиллари Клинтон и демократах, разрекламированный Дональдом Трампом, получил "Золотую малину" как худший фильм года

В Лос-Анжелесе состоялась 37-я церемония вручения премии худшему фильму года - "Золотой малины" - которая по традиции проводится накануне церемонии "Оскаров". Главный приз достался фильму режиссера Динеша Д'Cоузы "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии", сообщает ВВС.

"Америка Хиллари" - это, по уверением создателей фильма, критический взгляд на Демократическую партию США. В частности, Динеш Д'Cоуза обвиняет демократов в связях с "Ку-Клукс-Кланом".

"Что касается американской истории, то единственный урок, который Д'Соуза принял близко к сердцу - это слова [американского шоумена XIX века] Ф.Т.Барнума: "Каждую минуту на свет появляется новый лох", - так отозвался об "Америке Хиллари" кинокритик издания Movie Nation.

Фильм Д'Соузы победил сразу в четырех категориях: худший фильм, худший исполнитель главной роли - все тот же Д'Соуза, сыгравший самого себя; худшая режиссура - опять Д'Cоуза и Брюс Скули, а также худшая актриса - Бекки Тернер, сыгравшая Хиллари Клинтон, не произнеся в фильме ни одного слова.

Динеш Д'Соуза назвал "Золотые малины" своему фильму "жалкой местью тех, кто проиграл". В интервью изданию USA Today он сказал: "Люди все еще бесятся по поводу 8-го ноября [день президентских выборов], и частично это голосование - это опосредованная злоба на Трампа".

Малобюджетная картина вышла в прокат в июле 2016 года, ее кассовые сборы составили 13 млн долларов. Дональд Трампв Twitter призывал своих сторонников пойти и посмотреть "Америку Хиллари".

Жюри конкурса также напомнило президенту США, что все еще ждет, когда Трамп заберет свою "Золотую малину", которую он выиграл в 1991 году за эпизодическую роль самого себя в фильме "Призраки этого не делают" ("Ghosts Can't Do It).

26 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоится церемония награждения кинопремией Оскар-2017. По киевскому времени начало церемонии 27 февраля в 02:00.

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