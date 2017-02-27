Впервые мусульманин получил награду Оскар
27.02.2017 06:50
43-летний Махершала Али в январе на одной из кинопремий сообщил, что принял ислам
Махершала Али (фото - EPA)
Впервые мусульманин получил награду Оскар - Махершала Али стал лучшим актером второго плана за роль в фильме "Лунный свет".
43-летний Али сыграл драг-диллера.
Во время своей речи он поблагодарил учителей, жену и отметил, что четыре дня назад у него родилась дочь.
В январе на одной из кинопремий Махершала Али рассказал о том, что принял ислам.
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