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Впервые мусульманин получил награду Оскар

27.02.2017 06:50
43-летний Махершала Али в январе на одной из кинопремий сообщил, что принял ислам
Впервые мусульманин получил награду Оскар
Махершала Али (фото - EPA)

Впервые мусульманин получил награду Оскар - Махершала Али стал лучшим актером второго плана за роль в фильме "Лунный свет".

43-летний Али сыграл драг-диллера. 

Во время своей речи он поблагодарил учителей, жену и отметил, что четыре дня назад у него родилась дочь. 

В январе на одной из кинопремий Махершала Али рассказал о том, что принял ислам. 

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