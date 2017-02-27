43-летний Махершала Али в январе на одной из кинопремий сообщил, что принял ислам

Впервые мусульманин получил награду Оскар - Махершала Али стал лучшим актером второго плана за роль в фильме "Лунный свет".

43-летний Али сыграл драг-диллера.



Во время своей речи он поблагодарил учителей, жену и отметил, что четыре дня назад у него родилась дочь.



В январе на одной из кинопремий Махершала Али рассказал о том, что принял ислам.

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