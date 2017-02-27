Оскар-2017: лучшим фильмом стал "Лунный свет"
Лучшим фильмом по версии Американской академии кинематографических искусств и наук стал фильм "Лунный свет".
При оглашении победителя в этой номинации произошла ошибка - сначала огласили фильм "Ла-Ла Лэнд". Когда на сцену вышла вся команда и уже получила статуэтку, оказалось, что произошла ошибка.
Актер Уоррен Битти объяснил, что ему дали конверт с номинацией "Лучшая актриса", в которой победила Эмма Стоун из "Ла-Ла Лэнд", и он назвал именно этот фильм.
Организаторы извинились и статуэтку передали создателям "Лунного света".
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