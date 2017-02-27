Оскар-2017: Лучшие актриса и актер - Эмма Стоун и Кейси Аффлек

В ночь на 27 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония награждения премии "Оскар". Статуэтку Киноакадемии за лучшую женскую роль получила американская актриса Эмма Стоун. Она сыграла в мюзикле "Ла-Ла Ленд", который стал номинантом-рекордсменом, представленным в 13 категориях.

В борьбе за признание она оставила позади Изабель Юппер, Рут Негга, Натали Портман и Мерил Стрип.

Лучшим актером прошлого года на награждении Оскар-2017 признан американец Кейси Аффлек, исполнивший главную роль в фильме "Манчестер у моря".

На конкурсе он обошел коллег по ремеслу Райана Гослинга, Эндрю Гарфилда, Дензела Вашингтона и Вигго Мортенсена.





Кейси Аффлек (фото - ЕРА)

При оглашении победителя в номинации "Лучший фильм" произошла ошибка - сначала огласили фильм "Ла-Ла Лэнд". Когда на сцену вышла вся команда и уже получила статуэтку, оказалось, что произошла ошибка: актер Уоррен Битти объяснил, что ему дали конверт с номинацией "Лучшая актриса", в которой победила Эмма Стоун из "Ла-Ла Лэнд", и он назвал именно этот фильм. Организаторы извинились и статуэтку передали создателям "Лунного света".

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