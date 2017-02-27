Евровидение-2017: выбраны ведущие конкурса - фото

Украина станет первой страной, где ведущими будут работать трое мужчин, отметил заместитель руководителя НТКУ

Впервые в истории Евровидения конкурс будут вести трое мужчин - Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко. Об этом говорится в сообщении сайта телеканала UA:Перший.

"Украина станет первой страной, где ведущими будут работать трое мужчин. Тимура Мирошниченко не надо представлять. Его хорошо знает не только украинская, но и европейская аудитория. Александр Скичко и Владимир Остапчук - остроумные и профессиональные ведущие, за плечами которых сотни эфиров и мероприятий. Поэтому я с уверенностью могу сказать - концерты Евровидение-2017 будут неожиданными, интересными и запоминающимися зрителям надолго", - сказал заместитель руководителя НТКУ Павел Грицак.





Фото: 1tv.com.ua

В пресс-службе отметили, что Остапчук и Скичко будут вести все шоу песенного конкурса: репетиции, полуфиналы и финал.

В Евровидении-2017 будут принимать участие 43 страны.

"Это рекордное количество участников, которое за всю историю Евровидения повторялась лишь дважды - в 2008 и 2011 годах. Главной ареной песенного конкурса выбран международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая", - говорится в сообщении.

25 февраля сообщалось, что в этом году Украину на конкурсе будет представлять рок-группа O.Torvald.

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