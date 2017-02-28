Без интриги: Оскар-2017 привлек самую малую аудиторию с 2008 года

И это несмотря на финал церемонии, который был "одним из самых впечатляющих в истории Голливуда"

Последняя, 89-я церемония вручения премии Оскар, которая прошла в ночь на 27 февраля, собрала у телеэкранов лишь около 32,9 млн человек. Это стало наименьшим показателем за последние девять лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американскую исследовательскую компания Nielsen.

В 2017 году количество телезрителей снизилось на 4% по сравнению с церемонией 2016 года, которая собрала аудиторию в 34,4 млн человек. В 2000 году ее смотрели 46,5 млн человек, в 2004 - 43,6 млн, в 2006 - 38,6 млн, в 2008 - 31,8 млн.

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Возможно, многие зрители отказались от просмотра церемонии потому что "La La Land" был явным фаворитом, поэтому для телевизионной аудитории не было интриги, предположил старший кассовый аналитик Exhibitor Relations Co Джефф Бок. Однако он отметил, что финал церемонии было "одним из самых впечатляющих в истории Голливуда".

Он также отметил, что только два из 20-ти топ-кассовых в 2017 году фильмов были номинированы на лучшую картину.

27 февраля 2017 года лучшим фильмом на иностранном языке на церемонии Оскар-2017 назвали "Коммивояжер" иранского режиссера Асгара Фархади. Он, как и сыгравшая в фильме главную роль актриса Таране Алидусти, не приехал на церемонию в Лос-Анджелес в знак протеста против иммиграционной политики Дональда Трампа.

Статуэтку Киноакадемии за лучшую женскую роль получила американская актриса Эмма Стоун. Она сыграла в мюзикле "Ла-Ла Ленд", который стал номинантом-рекордсменом, представленным в 13 категориях.



Лучшим актером прошлого года на награждении Оскар-2017 признан американец Кейси Аффлек, исполнивший главную роль в фильме "Манчестер у моря".

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