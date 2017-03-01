Обама с женой получат рекордную сумму за мемуары

Детали сделки президентской четы с издательством не сообщаются

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель подписали с издательством Penguin Random House договор на публикацию мемуаров. Об этом сообщает ВВС.

"Компания получила права на публикацию в мире двух книг, написанных президентом и миссис Обамой", - заявил издатель.

Детали сделки официально не сообщаются. Известно, что одну книгу напишет Барак Обама, а вторую - Мишель.

Как будут называться книги, также пока неизвестно.

"Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что за права на публикацию издательство заплатит более $65 млн. Газета сообщает о настоящем аукционе, на котором за право публикации мемуаров сражалось несколько издательств", - отмечается в сообщении.

Издание называет стоимость сделки рекордной. В 2004 году экс-президент США Билл Клинтон получил $15 млн от издательства Knopf, входящего в Penguin Random House, за публикацию своих мемуаров.

Экс-президенту США Джордж Буш, по различным оценкам, заплатили примерно $10 млн за его мемуары, которые были опубликованы издательством Crown.

Издательство Penguin Random House уже опубликовало три предыдущие книги Обамы.

Среди его книг, например, "Мечты моего отца" - автобиография от рождения до поступления в Гарвард. Книга впервые была опубликована в 1995 году и переиздана после того, как Обама стал президентом.

В 2006 году вышла книга Обамы "Дерзость надежды", которая попала в список бестселлеров. В ней Обама размышляет об американских ценностях и процессах, происходящих в мире.

Мишель Обама написала книгу "Выращенные в Америке" о кулинарии и садоводстве.

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