Обама с женой получат рекордную сумму за мемуары
Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель подписали с издательством Penguin Random House договор на публикацию мемуаров. Об этом сообщает ВВС.
"Компания получила права на публикацию в мире двух книг, написанных президентом и миссис Обамой", - заявил издатель.
Детали сделки официально не сообщаются. Известно, что одну книгу напишет Барак Обама, а вторую - Мишель.
Как будут называться книги, также пока неизвестно.
"Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что за права на публикацию издательство заплатит более $65 млн. Газета сообщает о настоящем аукционе, на котором за право публикации мемуаров сражалось несколько издательств", - отмечается в сообщении.
Издание называет стоимость сделки рекордной. В 2004 году экс-президент США Билл Клинтон получил $15 млн от издательства Knopf, входящего в Penguin Random House, за публикацию своих мемуаров.
Экс-президенту США Джордж Буш, по различным оценкам, заплатили примерно $10 млн за его мемуары, которые были опубликованы издательством Crown.
Издательство Penguin Random House уже опубликовало три предыдущие книги Обамы.
Среди его книг, например, "Мечты моего отца" - автобиография от рождения до поступления в Гарвард. Книга впервые была опубликована в 1995 году и переиздана после того, как Обама стал президентом.
В 2006 году вышла книга Обамы "Дерзость надежды", которая попала в список бестселлеров. В ней Обама размышляет об американских ценностях и процессах, происходящих в мире.
Мишель Обама написала книгу "Выращенные в Америке" о кулинарии и садоводстве.
Читайте также: После Белого дома: Обама занялся кайтсерфингом - видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
08:00
-
08:57
-
вчера
19:23
-
вчера
18:43