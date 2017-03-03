К виновникам путаницы на Оскаре приставили телохранителей

После того как виновники путаницы с конвертами на церемонии вручения Оскар начали получать угрозы в соцсетях, к ним были приставлены телохранители

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) сообщила, что после конфуза на церемонии возле домов Брайана Куллинана и Марты Руиз были усилены меры безопасности, поскольку они начали получать угрозы в соцсетях и опасаются за свою жизнь. Об этом сообщает Би-би-си.

Представитель PwC уточнила, что сотрудникам была предоставлена защита, после того как их домашние адреса и фотографии близких были опубликованы в СМИ.

Днем ранее американская киноакадемия объявила, что больше не будет сотрудничать с Куллинаном и Руиз.

Сотрудничество с PricewaterhouseCoopers, ответственной за подсчет голосов и подготовку конвертов с именами победителей, также находится под вопросом.

На последней церемонии вручения "Оскаров" случился один из самых крупных конфузов в истории премии: вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Позже стало известно, что причиной конфуза стала путаница с конвертами, которые выдавали ведущим Куллинан и Руиз.

Каждый них имел полный набор конвертов с карточками, на которых значатся имена победителей, - на случай, если с одним из конвертов что-то произойдет.

После того как Эмме Стоун был присужден "Оскар" в номинации "Лучшая актриса", второй - запасной - конверт был по ошибке вручен Уоррену Битти, который как раз должен был объявить победителя в категории "Лучший фильм".

"Я хочу рассказать вам, что произошло. Я открыл конверт, на карточке было написано "Эмма Стоун. "Ла-Ла Ленд", - пояснил позже актер.

Создатели "Ла-Ла Ленд" уже выступали с благодарственной речью, когда сотрудники PricewaterhouseCoopers и представители организаторов церемонии поднялись на сцену, чтобы проинформировать съемочную группу и актеров фильма, а заодно и весь мир, что произошла чудовищная ошибка.

PricewaterhouseCoopers уже принесла извинения за инцидент.

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