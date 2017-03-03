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Украина получит доступ к архивному центру диаспоры в Канаде

03.03.2017 10:45
По словам министра культуры Евгения Нищука, канадцы могут помочь с оцифровкой и реставрацией объектов культурного достояния
Украина получит доступ к архивному центру диаспоры в Канаде
Евгений Нищук

Канада и Украина будут сотрудничать в вопросе культурного наследия, в частности канадцы могут помочь с оцифровкой и реставрацией объектов культурного достояния. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук, рассказывая о результатах своего визита в Национальный архив Канады, передает Укринформ.

"Канада специализируется на оцифровке и формировании реестров культурного наследия. Поэтому мы говорили о том, чтобы наши реставраторы обменивались опытом, а также о возможной технической помощи Канады в части оборудования и опыта", - сказал он.

Министр отметил, что и Украина может помочь Канаде в воссоздании некоторых специфических материалов, техническая база для работы с которыми ограничена.

По словам Нищука, другим аспектом двустороннего сотрудничества может стать совместное изучение канадских архивов.

"Архивный центр - это невероятные технологии, это база, где сохранены очень много фактов украинского присутствия в Канаде, которые мы можем изучать. Нам показали дневники Донцова (Дмитрий Донцов, украинский философ, идеолог украинского интегрального национализма, умер в Канаде в 1973 году - ред.) и много других интересных материалов", - подчеркнул глава Минкульта.

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На этой неделе Нищук посетил с визитом Канаду, где принял участие в премьере кинофильма "Горькая жатва" и провел ряд встреч.

Ранее сегодня, 3 марта, сообщалось, что личный архив украинского археолога, поэта и политического деятеля Олега Ольжича, который сейчас хранится в Канаде, безвозмездно передадут Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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