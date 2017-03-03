Украина получит доступ к архивному центру диаспоры в Канаде

По словам министра культуры Евгения Нищука, канадцы могут помочь с оцифровкой и реставрацией объектов культурного достояния

Канада и Украина будут сотрудничать в вопросе культурного наследия, в частности канадцы могут помочь с оцифровкой и реставрацией объектов культурного достояния. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук, рассказывая о результатах своего визита в Национальный архив Канады, передает Укринформ.



"Канада специализируется на оцифровке и формировании реестров культурного наследия. Поэтому мы говорили о том, чтобы наши реставраторы обменивались опытом, а также о возможной технической помощи Канады в части оборудования и опыта", - сказал он.



Министр отметил, что и Украина может помочь Канаде в воссоздании некоторых специфических материалов, техническая база для работы с которыми ограничена.



По словам Нищука, другим аспектом двустороннего сотрудничества может стать совместное изучение канадских архивов.



"Архивный центр - это невероятные технологии, это база, где сохранены очень много фактов украинского присутствия в Канаде, которые мы можем изучать. Нам показали дневники Донцова (Дмитрий Донцов, украинский философ, идеолог украинского интегрального национализма, умер в Канаде в 1973 году - ред.) и много других интересных материалов", - подчеркнул глава Минкульта.

Читайте также: Министр культуры Нищук: Пропаганда на ТВ нуждается в цензуре



На этой неделе Нищук посетил с визитом Канаду, где принял участие в премьере кинофильма "Горькая жатва" и провел ряд встреч.



Ранее сегодня, 3 марта, сообщалось, что личный архив украинского археолога, поэта и политического деятеля Олега Ольжича, который сейчас хранится в Канаде, безвозмездно передадут Украине.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.