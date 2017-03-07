Министерство культуры основало биеннале современного искусства

Первая биеннале своременного искусства запланирована на осень 2017 года и будет проводится каждые два года

Министерство культуры совместно с "Мистецьким Арсеналом" и Национальным художественным музеем основали первую биеннале молодого искусства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Событие запланировано на осень 2017 года и будет проводится каждые два года в формате биеннале на базе различных украинских институтов культуры. Местом проведения первой выбрали Художественный арсенал.

В пресс-службе сказано, что программа фестиваля 2017-го будет состоять из двух частей: первая - конкурсные работы молодых художников, а вторая - выставочный проект авторитетных представителей актуального украинского искусства.

Кроме того, в рамках фестиваля планируется осуществить специальный проект, пространством для которого станет помещение Министерства культуры.

Минкультуры планирует передать эстафету организатора следующего события (2019 года) центру современного искусства или художественному музею другого города Украины.

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