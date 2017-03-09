Адвокат Сенцова рассказал, чем режиссер занимается в колонии

Украинский режиссер пишет в тюрьме сценарии и с другими заключенными почти не общается

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в России, в колонии занимается творчеством и с другими заключенными практически не общается. Об этом его адвокат Дмитрий Динзе рассказал в интервью Радио Свобода.

"По его статье еще человек пять, но это, как правило, таджики, которые состояли в Хизб ут-Тахрир. Он с ними вообще не пересекается. Еще один заключенный русский парень тоже по терроризму, но конкретно Олег никаких деталей не имеет, потому что он сам по себе", - сказал адвокат.

Он сообщил, что в колонии Сенцов занимается творчеством, пишет пьесы, рассказы, сценарии. "Ему просто-напросто некогда налаживать какие-то взаимоотношения в колонии, он полностью поглощен и занят творческим процессом", - сказал Динзе.

По его словам, Сенцов после освобождения планирует снимать фильм. "Можно сказать, что сейчас он работает на будущее, сам для себя ", - отметил Динзе.

В октябре 2016 года Россия отказала Украине в передаче Сенцова.

Режиссер был задержан ФСБ в аннексированном Крыму, а затем переправлен в СИЗО Москвы. Его обвинили в подготовке терактов. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима.

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