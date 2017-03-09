Адвокат Сенцова рассказал, чем режиссер занимается в колонии
Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно удерживаемый в России, в колонии занимается творчеством и с другими заключенными практически не общается. Об этом его адвокат Дмитрий Динзе рассказал в интервью Радио Свобода.
"По его статье еще человек пять, но это, как правило, таджики, которые состояли в Хизб ут-Тахрир. Он с ними вообще не пересекается. Еще один заключенный русский парень тоже по терроризму, но конкретно Олег никаких деталей не имеет, потому что он сам по себе", - сказал адвокат.
Он сообщил, что в колонии Сенцов занимается творчеством, пишет пьесы, рассказы, сценарии. "Ему просто-напросто некогда налаживать какие-то взаимоотношения в колонии, он полностью поглощен и занят творческим процессом", - сказал Динзе.
По его словам, Сенцов после освобождения планирует снимать фильм. "Можно сказать, что сейчас он работает на будущее, сам для себя ", - отметил Динзе.
В октябре 2016 года Россия отказала Украине в передаче Сенцова.
Режиссер был задержан ФСБ в аннексированном Крыму, а затем переправлен в СИЗО Москвы. Его обвинили в подготовке терактов. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:24
-
14:04
-
13:53
-
21.02.17
16:52
-
22.02.17
10:00
Новости партнеров
- 37488
- 15476
- 15356
- 14267
- 13042