СБУ изучает вопрос о допуске россиянки Самойловой на Евровидение

Решение СБУ о том, разрешать ли въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой - представителю государства-агрессора на Евровидении-2017, будет принято в ближайшее время. Об этом у себя в Facebook написала спикер ведомства Елена Гитлянская.

Финал песенного конкурса состоится в мае в Киеве. Ранее сообщалось, что в 2015 году Самойлова нарушила определенный законами Украины порядок въезда на временно оккупированную территорию, дав концерт в Керчи.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов по поводу Юлии Самойловой, хочу подчеркнуть: СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины", - сказала она.

Пресс-атташе Службы акцентировала внимание на том, что позиция СБУ будет основываться "исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности".

"Результаты будут сообщены дополнительно", - резюмировала она.

На конкурсе Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске, намерена исполнить песню "Flame Is Burning".

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