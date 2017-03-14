Стало известно, под каким номером выступит Украина на Евровидении
кУкраинская рок-группа O.Torvald выступит в финале песенного конкурса Евровидение-2017 под номером 22. Об этом сообщает UA: Перший.
"По результатам короткой жеребьевки Украина получила 22-й номер. Председателем украинской делегации этого года является Александр Косяченко", - говорится в сообщении.
Полуфиналы 62-го по счету песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.
25 февраля в Киеве прошел финальный этап национального отбора участника на песенный конкурс Евровидение-2017. В этом году Украину на конкурсе будет представлять рок-группа O.Torvald.
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