Пустые полки: В Москве из украинской библиотеки вывезли все книги

В библиотеке украинской литературы в Москве теперь пустые полки, а все книги якобы перенесли в новый центр, где нет места для хранения всего архива

Из библиотеки украинской литературы в Москве архив из 52 тысяч книг местные власти передали в библиотеку иностранного языка. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сотрудники библиотеки сообщили, что в библиотеке больше нет никаких книг, а ее архив перенесли в новый центр в другом месте в Москве.

И хотя в РФ заявляют, что это по сути является "переездом" на новое место, в МИД Украины, как и некоторые сотрудники библиотеки, а также представители большой украинской диаспоры в России говорят, что это фактически является закрытием библиотеки.

Украинская библиотека в Москве была открыта 1918 году и в различных воплощениях пережила сталинскую эпоху и Вторую мировую войну.

Как сообщает агентство, в новом культурном центре, куда были перевезены архивы украинской библиотеки, нет места для хранения всех 52 тысяч книг, а рассчитан он всего на 12 тысяч.

В октябре 2015 года директора библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину задержали по подозрению в нарушении закона о противодействии экстремистской деятельности. С 30 октября 2015 года она находится под домашним арестом. В отношении директора библиотеки открыли уголовное дело о возбуждении национальной ненависти и вражды. Шарина своей вины не признает.

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