Disney отказалась вырезать гей-сцену из "Красавицы и чудовища"

Компания Disney заявила, что не станет вырезать гей-сцену из фильма "Красавица и чудовище" для проката в Малайзии по требованию властей страны

Компания Disney заявила, что не станет вырезать гей-сцену из фильма "Красавица и чудовище" для проката в Малайзии по требованию властей страны, передает Би-би-си.

Прокат фильма должен был стартовать в Малайзии во вторник, однако был отложен на неопределенный срок.

Согласно сюжету картины, персонаж по имени Лефу (чье имя переводится с французского как Безумец) является другом главного антагониста Гастона, и в какой-то момент начинает испытывать к нему романтические чувства.

Гомосексуализм в Малайзии считается преступлением как по религиозным законам, так и согласно уголовному законодательству.

Накануне малазийский комитет по цензуре заявил, что фильм будет выпущен в прокат только при условии удаления эпизода, где показана сексуальная ориентация персонажа.

"Это лишь одна короткая сцена, но ее показ недопустим, поскольку фильм посмотрят много детей", - заявил агентству Ассошиэйтед пресс глава комитета Абдул Халим Абдул Хамид.

Режиссер фильма Билл Кордон отмечал, что "Красавица и чудовище" - первый фильм студии Disney, в котором присутствует персонаж, открыто заявляющий о своей гомосексуальности.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.