Disney отказалась вырезать гей-сцену из "Красавицы и чудовища"
Компания Disney заявила, что не станет вырезать гей-сцену из фильма "Красавица и чудовище" для проката в Малайзии по требованию властей страны, передает Би-би-си.
Прокат фильма должен был стартовать в Малайзии во вторник, однако был отложен на неопределенный срок.
Согласно сюжету картины, персонаж по имени Лефу (чье имя переводится с французского как Безумец) является другом главного антагониста Гастона, и в какой-то момент начинает испытывать к нему романтические чувства.
Гомосексуализм в Малайзии считается преступлением как по религиозным законам, так и согласно уголовному законодательству.
Накануне малазийский комитет по цензуре заявил, что фильм будет выпущен в прокат только при условии удаления эпизода, где показана сексуальная ориентация персонажа.
"Это лишь одна короткая сцена, но ее показ недопустим, поскольку фильм посмотрят много детей", - заявил агентству Ассошиэйтед пресс глава комитета Абдул Халим Абдул Хамид.
Режиссер фильма Билл Кордон отмечал, что "Красавица и чудовище" - первый фильм студии Disney, в котором присутствует персонаж, открыто заявляющий о своей гомосексуальности.
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