Найденная в Каире статуя фараона не принадлежит Рамзесу ІІ

Статуя скорее всего изображает фараона Псамметиха I, который правил на 600 лет позже Рамзеса II

Древняя скульптура, которую вытащили из болота в Каире, оказалась не фараоном Рамзесом II, а, вероятно, другим правителем. Об этом заявил египетский министр по делам древностей Хелед Анани, передает агентство Би-би-си.

По его словам, статуя почти наверняка изображает фараона Псамметиха I, правившего в 664-610 годах до н.э. На статуе нашли вырезанным одно из пяти имен Псамметиха.

Несмотря на это, находка все равно важна, сказал Анани. "Если она изображает этого фараона, то это самая большая скульптура Позднего периода, которую когда-либо находили в Египте", - сказал он.

Имя фараона нашли на фигуре после того, как перевезли ее от места находки в музей в центре Каира.