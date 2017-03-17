Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт
Лауреат Нобелевской премии по литературе, карибский поэт и драматург Дерек Уолкотт скончался в возрасте 87 лет.
Как сообщила семья поэта, он умер у себя дома на острове Сент-Люсия, передает Би-би-си.
Уолкотт получил Нобелевскую премию по литературе в 1992 году в возрасте 62 лет, после того как на протяжении многих лет оказывался в шорт-листе награды.
Нобеля Уолкотту вручили "за яркое поэтическое творчество, исполненное историзма и являющееся результатом преданности культуре во всем её многообразии".
Он считается одним из величайших авторов второй половины ХХ века.
Дерек Уолкотт родился в 1930 году в Сент-Люсии - островном государстве, расположенном на одноименном острове в Карибском море.
Уолкотт также был профессором Бостонского университета, где преподавал литературу и писательское мастерство.
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