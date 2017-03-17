Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт

Карибский поэт и драматург Дерек Уолкотт получил Нобелевскую премию по литературе в 1992 году в возрасте 62 лет

Лауреат Нобелевской премии по литературе, карибский поэт и драматург Дерек Уолкотт скончался в возрасте 87 лет.

Как сообщила семья поэта, он умер у себя дома на острове Сент-Люсия, передает Би-би-си.

Уолкотт получил Нобелевскую премию по литературе в 1992 году в возрасте 62 лет, после того как на протяжении многих лет оказывался в шорт-листе награды.

Нобеля Уолкотту вручили "за яркое поэтическое творчество, исполненное историзма и являющееся результатом преданности культуре во всем её многообразии".

Он считается одним из величайших авторов второй половины ХХ века.

Дерек Уолкотт родился в 1930 году в Сент-Люсии - островном государстве, расположенном на одноименном острове в Карибском море.

Уолкотт также был профессором Бостонского университета, где преподавал литературу и писательское мастерство.

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