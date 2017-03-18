Комаровский похвалил РФ за выбор представителя на Евровидении

Миллионы телезрителей в пении, патриотизме, морали, духовности и красоте, возможно, задумаются о людях с ограниченными возможностями, сказал врач

Авторитетный детский врач Евгений Комаровский рад, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на Евровидении-2017. Об этом он сообщил у себя Facebook.

"Я очень рад, что Юлия Самойлова будет представлять Россию на Евровидении. Это означает, что миллионы людей узнают о такой болезни, как спинальная мышечная атрофия (СМА). Узнают, что такие люди живут рядом с нами, что они нуждаются в помощи. Миллионы людей, возможно, поймут, как появляются и распространяются мифы об опасности вакцинации", - сказал Комаровский.



По его словам, в этом случае миллионы телезрителей и экспертов в пении, патриотизме, морали, духовности и красоте, возможно, задумаются о людях с ограниченными возможностями.

"О том (задумаются, - ред), что они хотят жить, любить, петь, путешествовать. Даже не путешествовать, а хотя бы иметь возможность выехать из подъезда. Люди с ограниченными возможностями могут быть объектом манипуляции. Цель подобных манипуляций - воздействие на людей с ограниченным интеллектом. Лучший рецепт от манипуляций - включить мозг и выключить телевизор", - отметил Комаровский.

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13 марта сообщалось, то решение СБУ о том, разрешать ли въезд в Украину Самойловой - представителю государства-агрессора на Евровидении-2017, будет принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Самойлова нарушила определенный законами Украины порядок въезда на временно оккупированную территорию, дав концерт в Керчи.

На конкурсе Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске, намерена исполнить песню "Flame Is Burning".

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