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Умер Чак Берри

19.03.2017 00:51
В возрасте 90 лет умер один из родоначальников рок-н-ролла Чак Берри
Умер Чак Берри
Чак Берри (фото - EPA)

Умер американский гитарист и автор песен Чак Берри, стоявший у истоков рок-н-ролла. Ему было 90 лет, пишет BBC.

Как сообщает полиция, к нему домой вызвали "скорую помощь", но врачи не смогли спасти музыканта.

В 2004 году Берри занял 5 место в списке 50 велчайших исполинтелей всех времен по версии Rolling Stone.

Его дискография насчитывает 20 студийних альбомов и 51 сингл. Берри готовил к выпуску в этом году альбом Chuck - первый релиз с 1979 года.

Каверы на песни Чака Берри в свое время делали такие группы, как The Animals, The Beatles, The Rolling Stones.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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