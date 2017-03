Умер Чак Берри

В возрасте 90 лет умер один из родоначальников рок-н-ролла Чак Берри

Умер американский гитарист и автор песен Чак Берри, стоявший у истоков рок-н-ролла. Ему было 90 лет, пишет BBC.

Как сообщает полиция, к нему домой вызвали "скорую помощь", но врачи не смогли спасти музыканта.



В 2004 году Берри занял 5 место в списке 50 велчайших исполинтелей всех времен по версии Rolling Stone.



Его дискография насчитывает 20 студийних альбомов и 51 сингл. Берри готовил к выпуску в этом году альбом Chuck - первый релиз с 1979 года.



Каверы на песни Чака Берри в свое время делали такие группы, как The Animals, The Beatles, The Rolling Stones.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.