У Путина заявили о возможности бойкота Евровидения в Киеве

Вопрос о возможном бойкоте Россией финала конкурса нужно задавать российским организаторам - Первому каналу, заявил пресс-секретарь президента РФ

В Кремле рассчитывают, что ранее посещавшая оккупированный украинский Крым певица Юлия Самойлова все же сможет представить Россию на Евровидении-2017 в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.

"Что касается бойкота, то это не совсем вопрос Кремля. Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем, что российская исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос о возможном бойкоте или борьбе за право принять участие в конкурсе надо задавать российским организаторам - Первому каналу.

Песков подчеркнул, что если в Кремле "правильно понимают, то опция замены" исполнителя не предусмотрена.

"Каких-то официальных решений украинская сторона не объявляла. Мы следим за ситуацией. Это международный конкурс, и Украина принимает у себя международный конкурс", - заявил Песков.



20 марта глава СБУ Василий Грицак сообщал, что документ о запрете въезда участницы Евровидения от России Юлии Самойловой уже подготовлен. Ранее он заявлял, что власти путинской России решили отправить в Киев на финал песенного конкурса Евровидение-2017 певицу Юлию Самойлову, чтобы "отследить реакцию" официального Киева.

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13 марта сообщалось, то решение СБУ о том, разрешать ли въезд в Украину Самойловой - представителю государства-агрессора на Евровидении-2017, будет принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Самойлова нарушила определенный законами Украины порядок въезда на временно оккупированную территорию, дав концерт в Керчи.

На конкурсе Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске, намерена исполнить песню "Flame Is Burning".

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