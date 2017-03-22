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Организаторы Евровидения отреагировали на ситуацию с Самойловой

22.03.2017 17:24
EBU заявил, что уважает украинские законы, но решением запретить въезд в Украину представительнице РФ разочарован
Организаторы Евровидения отреагировали на ситуацию с Самойловой
Фото: ЕРА

Европейский вещательный союз (EBU) в ответ на запрет въезда на территорию Украины представительнице России на Евровидении-2017 Юлии Самойловой заявили, что уважают украинские законы, но решением разочарованы. Заявление опубликовано на сайте Евровидения.

"Мы должны уважать законы принимающей страны, но мы глубоко разочарованы в этом решении, так считаем, что это идет вразрез с духом конкурса", - сказано в заявлении.

Также сообщается, EBU будет продолжать диалог с украинскими властями с целью обеспечения участия в конкурсе всех артистов.

Сегодня Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой сроком на три года. "Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - заявили в СБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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