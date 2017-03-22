СБУ опровергла слова Геращенко о проверке участников Евровидения

Ранее депутат сказал, что СБУ проверит всех участников Евровидения

В СБУ не подтвердили слова советника министра внутренних дел Антона Геращенко о том, что спецслужба планирует проверить всех участников Евровидения на предмет выступлений в оккупированном Крыму. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"У меня нет такой информации", - сказала она в ответ на вопрос, не собирается ли служба проверять всех участников конкурса.

Гитлянская назвала заявление депутата Геращенко его личным мнением.

Ранее он в комментарии изданию Украинская правда. Жизнь сказал, что СБУ, также как представительницу РФ, проверит и других зарубежных исполнителей, которые могли нарушить закон, выступая на оккупированных территориях.

По словам нардепа, нельзя применять санкции только к Юлии Самойловой за то, что она въезжала в Крым, а к другим - нет.

"К любому исполнителю, который незаконно пересекал границу, будут применены те же меры ограничения. Все участники Евровидения пройдут проверку СБУ перед конкурсом", - сказал Геращенко.

Сегодня Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой сроком на три года. "Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - заявили в СБУ.

Европейский вещательный союз (EBU) в ответ на запрет въезда Самойловой заявил, что уважает украинские законы, но решением разочарован.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.