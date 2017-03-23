Умер легендарный эстонский актер Лембит Ульфсак

Самые известные фильмы с участием Ульфсака - "Легенда о Тиле", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить", "В поисках капитана Гранта"

В Таллине на 70-м году жизни умер актер советского и эстонского кино, режиссер Лембит Ульфсак. Об этом в среду сообщил интернет-портал местного телеканала ERR. Как рассказали агентству Delfi в Эстонском драматическом театре, причиной смерти актера стала долгая и тяжелая болезнь, передает Радио Свобода.

Лембит Ульфсак был выпускником актерского факультета Таллинской консерватории. С 1971 года выступал в Эстонском молодежном театре в Таллине. В 1978 годуперешел в труппу Таллинского театра драмы имени Виктора Кингисеппа. С 1985 по 1994 годы работал на киностудии "Таллинфильм". В последние годы служил в Эстонском драматическом театре.

Среди наиболее известных фильмов с участием Лембита Ульфсака - "Легенда о Тиле", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить", "В поисках капитана Гранта" (1985). Одной из его последних работ стала роль в киноленте грузинского режиссера Зазы Урушадзе "Мандарины". В 2015 году фильм был удостоен номинаций на премии "Оскар" и "Золотой глобус" как "Лучший фильм на иностранном языке". В 2016-м актер снялся в российском телесериале "Гастролеры".

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