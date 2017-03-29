Спустя три месяца после смерти похоронили Джорджа Майкла

Семья певца сообщила, что частную церемонию похорон посетили члены семьи и близкие друзья

Сегодня, 29 марта на Гайгейтском кладбище в Лондоне похоронили британского певца Джорджа Майкла - через три месяца после его смерти. Об этом сообщает ВВС.

Семья певца сообщила, что частную церемонию похорон посетили члены семьи и близкие друзья.

"Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла состоялись сегодня. Семья и близкие друзья собрались на маленькую, частную церемонию, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и другом", - говорится в заявлении семьи.

Там добавили, что хотели бы избежать излишнего внимания СМИ.

Джордж Майкл умер 24 декабря 2016 года. Ему было 53 года. Его менеджер заявил, что причиной смерти певца стал сердечный приступ.

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