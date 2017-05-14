Джамала: На Евровидении-2017 снова победила музыка

Джамала прокомментировала победу Португалии на песенном конкурсе Евровидение-2017

В этом году на песенном конкурсе Евровидение-2017 победила музыка. Об этом у себя Facebook сообщила победительница Евровидение-2016, украинская певица Джамала.

"Я очень счастлива! Это еще раз доказывает, что победила снова музыка! Не важно на каком языке, в каком стиле, медленно, быстро, драма, лирика…важно, что в сердце что-то изменилось! От всей души поздравляю Португалию и Salvador Sobral", - отметила Джамала.

14 мая сообщалось, что победителем Евровидение-2017 стал участник от Португалии Сальвадор Собрал.

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