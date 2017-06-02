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В Гарвардском университете запускают курс по "Игре престолов"

02.06.2017 08:34
Студентам на примере телесериала "Игра престолов" расскажут, как адаптируют и извращают историю и культуру средневековой Европы
В Гарвардском университете запускают курс по "Игре престолов"
Фото: скриншот видео

Профессора Гарвардского университета уже осенью предложат своим студентам пройти спецкурс по средневековой истории "Настоящая игра престолов: от современных мифов до средневековых моделей". Студенты на примере телесериала "Игра престолов"  будут изучать, как в современной культуре искажается понимание истории и культуры Средневековья, сообщает журнал Time.

В частности, студенты будут сравнивать набор архетипических персонажей "Игры престолов" - короля, хорошей жены, второго сына, авантюриста и прочих - с их аналогами в средневековой истории, литературе, религии и легендах.

Как сообщили изданию профессора университета, главным источником курса станут биографии средневековых королев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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