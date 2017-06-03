Судмедэксперты назвали причину смерти Криса Корнелла
Вокалист Soundgarden Крис Корнелл умер в результате повешения. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на промежуточные выводы судмедэкспертов.
В заключении медиков сказано, что перед смертью Корнелл принял семь различных лекарств, но не они стали причиной его смерти.
"Причина смерти установлена: самоубийство через повешение. Полный отчет о результатах вскрытия еще не завершен", - сказано в заявлении экспертов.
По данным экспертизы, музыкант перед смертью принимал барбитураты, каффеин и лоразепам (ативан), также установлено наличие в теле певца налоксона и деконгестанта.
Напомним, 18 мая в возрасте 52 лет, через несколько часов после концерта, умер музыкант групп Soundgarden и Audioslave Крис Корнелл.
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