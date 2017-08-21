Оскар-2018: Госкино назвало участников национального отбора

В национальном отборе участвую восемь украинских фильмов

Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок на участие в отборе национальных фильмов в юбилейной 90-й церемонии Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В отборе участвуют восемь фильмов, сообщает ГосКино Украины.

В этом году в национальном отборе участвуют киноленты:

"Война химер" ("War of Chimeras"), режиссеры - Анастасия Старожицкая и Мария Старожицкая.

"Dzidzio Контрабас", режиссер Олег Борщевский.

"Живая", режиссер Тарас Химич.

Анимация "Мыкыта Кожумьяка", режиссер Манук Депоян (снят при поддержке Госкино).

"Уровень черного", режиссер Валентин Васянович.

"Сломя голову", режиссер Марина Степанская (снят при поддержке Госкино).

"Красный", режиссер Заза Буадзе (снят при поддержке Госкино)

"Чужая молитва", режиссер Ахмет Сеитаблаев (снят при поддержке Госкино).

15 августа короткометражный фильм "Выпуск 97" режиссера Павла Острикова стал лучшей картиной по версии младшего жюри Международного кинофестиваля в Локарно.

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