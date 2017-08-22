В Лондоне обнаружили граффити стоимостью более 1,6 млн долларов

Работа известного стрит-арт-художника Бэнкси была закрашена и забита досками десять лет назад по приказу властей

В Лондоне нашли работу английского стрит-арт-художника Бэнкси, которую закрасили и забили досками еще десять лет назад. Работа называется Snorting Copper и ее стоимость оценивается в более 1,6 миллионов долларов, сообщает The Guardian.



Бэнкси изобразил на стене общественного туалета в одном из районов Лондона полицейского, который употребляет кокаин. Однако в 2007 году рисунок был закрашен по приказу местных властей.



Граффити обнаружили застройщики Джонатан Эллис и Дэвид Кайт, которые выкупили заброшенное здание. Они намеренны отреставрировать граффити и представить его публике в октябре этого года. Всю стену, на которой нарисован рисунок, вырезали и передали реставраторам.



"Это потрясающая вещь. Нам предлагали продать ее, но мы хотим вернуть картину на место, чтобы люди наслаждались ею. Мы считаем, что это правильно. Мы гордимся тем, что можем сделать что-то подобное", - поделились застройщики.

Нынешний вид граффити (фото - Facebook)



По информации The Guardian, у рисунка Snorting Copper было две версии, а найденный образец скорее всего является единственным, который сохранился.



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