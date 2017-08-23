Рейтинг Forbes: мужчины-актеры заработали втрое больше актрис

В Forbes считают, что женщинам просто достается меньше ролей в блокбастерах о супергероях, которые предусматривают существенные прибыли

За прошлый год десять самых высокооплачиваемых актеров-мужчин суммарно заработали $488,5 млн. Рейтинг составил журнал Forbes.

Как оказалось, десятка самых богатых актеров получила за год почти втрое больше, чем первая десятка актрис, чей суммарный заработок составил $172,5 млн, отмечает служба Би-би-си.

Возглавил рейтинг с 68-ю миллионами Марк Уолберг, сыгравший главную роль в продолжении фантастической эпопеи "Трансформеры". А Эмма Стоун, звезда успешного в прокате фильма "Ла Ла Ленд", ставшая первой среди женщин, получила лишь 26 млн за прошлый год. Ее партнер в "Ла-ла-ленд" Райан Гослинг не вошел в десятку Forbes, однако заработал больше Стоун: $29 млн.

Больше самой высокооплачиваемой актрисы Эммы Стоун в период с июня 2016 по июнь 2017-го заплатили 13 актерам-мужчинам.

Актриса недавно заявила, что некоторые мужчины, которые вместе с ней снимаются в фильмах, снижали свои гонорары, чтобы "сравниться с ней". Среди других актрис, которые говорили о неравенстве оплаты труда мужчин и женщин в киноиндустрии, были Натали Портман и Дженнифер Лоуренс.

Актеры с крупнейшими гонорарами:

1. Марк Уолберг - $68 млн

2. Дуэйн "Скала" Джонсон- $65 млн

3. Вин Дизель - $54,5 млн

4. Адам Сэндлер - $50,5 млн

5. Джеки Чан - $49 млн

6. Роберт Дауни младший - $48 млн

7. Том Круз - $43 млн

8. Шаг Рух Хан - $38 млн

9. Салман Хан - $37 млн

10. Акшай Кумар - $35,5 млн

Актрисы с самыми гонорарами:

1. Эмма Стоун - $26 млн

5. Мила Кунис - $15.5 млн

6. Эмма Уотсон - $14 млн

2. Дженнифер Анистон - $25,5 млн

3. Дженнифер Лоуренс - $24 млн

4. Мелисса Маккарти - $ 18 млн



6. Шарлиз Терон - $14 млн

8. Кейт Бланшетт - $12 млн

8. Джулия Робертс - $12 млн

10. Эми Адамс - $10,5 млн

Автор Forbes Натали Робемед считает, что пропасть в оплате вызванная типами ролей, доступными на рынке. "В перечне премьер, где доминируют Супергеройском фильмы и мускулистые блокбастеры, женщинам просто остается меньше ролей, которые предусматривают существенные прибыли, в итоге обеспечивает мужчинам главные роли с большими гонорарами или возможность агрессивно вести переговоры по выгодных условий при продлении кинофраншизе", - написала она.



По словам Натальи Робемед, неравенство в оплате будет сохраняться до тех пор, пока мужчинам и женщинам не будут предлагать одинаковое количество высокооплачиваемых ролей.

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