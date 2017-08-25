Умер голливудский комик Джей Томас
25.08.2017 08:56
Актер умер в возрасте 69 лет. Причина смерти неизвестна
Джей Томас (фото - скриншот видео)
В США в возрасте 69 лет умер голливудский комический актер Джей Томас, сообщил его агент и друг Дон Бухвальд, передает Hollywood reporter.
Причина смерти актера неизвестна.
За свою карьеру Томас трижды был номинирован на премию Эмми - и дважды стал победителем, а также удостоился звезды на Голливудской Аллее Славы.
20 августа известный актер Джерри Льюис, один из самых успешных комедиантов Голливуда, скончался в возрасте 91 года.
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