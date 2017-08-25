Умер голливудский комик Джей Томас

Актер умер в возрасте 69 лет. Причина смерти неизвестна

В США в возрасте 69 лет умер голливудский комический актер Джей Томас, сообщил его агент и друг Дон Бухвальд, передает Hollywood reporter.

Причина смерти актера неизвестна.

За свою карьеру Томас трижды был номинирован на премию Эмми - и дважды стал победителем, а также удостоился звезды на Голливудской Аллее Славы.

20 августа известный актер Джерри Льюис, один из самых успешных комедиантов Голливуда, скончался в возрасте 91 года.

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