Детское Евровидние-2017: Украина выбрала своего представителя
26.08.2017 11:13
Украину на конкурсе в Тбилиси будет представлять Анастасия Багинская с песней "Не останавливай"
Анастасия Багинская (фото - скриншот видео)
Анастасия Багинская с песней "Не останавливай" стала победительницей национального отбора на Детское Евровидение-2017. Этапы национального отбора транслировал телеканал UA:Перший.
Конкурс пройдет 26 ноября в столице Грузии Тбилиси.
2 августа Европейский вещательный союз изменил правила отбора конкурсантов на взрослое Евровидение, учитывая прецедент россиянки Юлии Самойловой в этом году.
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