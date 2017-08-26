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Детское Евровидние-2017: Украина выбрала своего представителя

26.08.2017 11:13
Украину на конкурсе в Тбилиси будет представлять Анастасия Багинская с песней "Не останавливай"
Детское Евровидние-2017: Украина выбрала своего представителя
Анастасия Багинская (фото - скриншот видео)

Анастасия Багинская с песней "Не останавливай" стала победительницей национального отбора на Детское Евровидение-2017. Этапы национального отбора транслировал телеканал UA:Перший.

Конкурс пройдет 26 ноября в столице Грузии Тбилиси.

2 августа Европейский вещательный союз изменил правила отбора конкурсантов на взрослое Евровидение, учитывая прецедент россиянки Юлии Самойловой в этом году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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