Во Львовской области установили памятник Богдану Ступке

Торжественное открытие прошло возле музейной комнаты в Народном доме Куликова, которая начала работать на 75-ю годовщину со дня рождения актера

В селе Куликов во Львовской области в честь 76-й годовщины со дня рождения Героя Украины, Народного артиста Украины Богдана Ступки открыли памятник, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Торжественное открытие прошло возле музейной комнаты в Народном доме Куликова, которая начала работать на 75-ю годовщину со дня рождения актера.

Фото: facebook.com/pg/mincultUA

"Очень важно не только хранить память о Богдане Ступке, но и продолжать его профессиональный прогресс", - отметил министр культуры Евгений Нищук, присутствовавший на открытии монумента.

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