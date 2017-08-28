Группа Океан Эльзы не будет давать концерты целый год

Следующий концерт после паузы состоится в День Независимости в Киеве на НСК Олимпийский 24 августа 2018 года

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что коллектив не будет давать концерты почти год. Об этом говорится на сайте группы.

"Берем концертную паузу на год. Немножко отдышимся после наших туров, потом подумаем. Песен много новых, понятно, что за определенное время новый альбом Океана Эльзы планируется, в этом я могу вас заверить", - заявил Вакарчук.

Традиционный концерт День Независимости с Океаном Эльзы прошел в Харькове 24 августа 2017-го и собрал почти 30 000 зрителей на стадионе Металлист. 2 сентября группа выступит с бесплатным концертом на Потемкинской лестнице в Одессе в честь дня города, и еще один концерт ОЭ даст 16 сентября в Полтаве.

Следующий концерт после паузы состоится в День Независимости в Киеве на НСК Олимпийский 24 августа 2018 года.

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