На 80-м году жизни скончалась французская актриса Мирей Дарк

Широкую известность Дарк получила благодаря фильмам "Высокий блондин в черном ботинке" и "Возвращение высокого блондина" с Пьером Ришаром

Французская актриса, режиссер и фотомодель Мирей Дарк скончалась в понедельник, 28 августа, на 80-м году жизни. Об этом со ссылкой на ее родственников сообщает радиостанция RTL.

Причина смерти актрисы не уточняется. В 2016-м Дарк перенесла третий инсульт, в сентябре того же года она была госпитализирована на десять дней после двух кровоизлияний в мозг.

Мирей Дарк дебютировала в кино в 22-летнем возрасте. За всю свою карьеру она снялась в почти полусотне фильмов. Большой успех актрисе принесли роли в работах режиссера Жоржа Лотнера. А широко известной Дарк, в частности, стала благодаря фильмам Ива Робера "Высокий блондин в черном ботинке" и "Возвращение высокого блондина", главную роль в которых сыграл Пьер Ришар.

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