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Финал седьмого сезона "Игры престолов" установил рекорд

29.08.2017 10:43
Эпизод "Дракон и Волк" в оригинальном показе 27 августа 2017 года посмотрели более 12 млн зрителей, с учетом потокового вещания - 16,5 млн
Финал седьмого сезона "Игры престолов" установил рекорд
Кадр из телесериала "Игра престолов"

Финальный эпизод седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов", оригинальный показ которого состоялся 27 августа 2017 года, стал самым популярным по количеству онлайн-просмотров среди всех серий этой фэнтезийной драмы. Об этом пишет портал The Verge.

По данным телеканала HBO, седьмой эпизод под названием "Дракон и Волк" в прямой трансляции посмотрели 12,1 млн зрителей. Если же еще учесть просмотры с помощью служб потокового вещания, то эта цифра достигает 16,5 млн.

Отмечается, что финал седьмого сезона "Игры престолов" также обошел по популярности последнюю серию седьмого сезона "Ходячих мертвецов", показанную ранее в этом году и набравшую всего 11,3 млн онлайн-просмотров.

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Сериал "Игра престолов", снятый по мотивам серии фэнтезийных романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", с 2011 года стал самым популярным в истории канала HBO. Ожидается, что восьмой сезон киноэпопеи станет завершающим.

Ранее в августе 2017-го сообщалось, что хакеры, похитившие сценарии серий "Игры престолов" с серверов HBO, опубликовали обращение с требованием выкупа.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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