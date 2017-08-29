Финал седьмого сезона "Игры престолов" установил рекорд

Эпизод "Дракон и Волк" в оригинальном показе 27 августа 2017 года посмотрели более 12 млн зрителей, с учетом потокового вещания - 16,5 млн

Финальный эпизод седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов", оригинальный показ которого состоялся 27 августа 2017 года, стал самым популярным по количеству онлайн-просмотров среди всех серий этой фэнтезийной драмы. Об этом пишет портал The Verge.

По данным телеканала HBO, седьмой эпизод под названием "Дракон и Волк" в прямой трансляции посмотрели 12,1 млн зрителей. Если же еще учесть просмотры с помощью служб потокового вещания, то эта цифра достигает 16,5 млн.

Отмечается, что финал седьмого сезона "Игры престолов" также обошел по популярности последнюю серию седьмого сезона "Ходячих мертвецов", показанную ранее в этом году и набравшую всего 11,3 млн онлайн-просмотров.

Читайте также: Хакеры заявили, что у них оказался сценарий Игры престолов - СМИ

Сериал "Игра престолов", снятый по мотивам серии фэнтезийных романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", с 2011 года стал самым популярным в истории канала HBO. Ожидается, что восьмой сезон киноэпопеи станет завершающим.

Ранее в августе 2017-го сообщалось, что хакеры, похитившие сценарии серий "Игры престолов" с серверов HBO, опубликовали обращение с требованием выкупа.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.