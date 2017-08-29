Объявлен фильм-претендент от Украины на Оскар-2018

Украинский Оскаровский комитет из восьми представленных на конкурс картин выбрал мелодраму об одиночестве 50-летнего человека в большом городе

На премию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" Украина представит фильм режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного". Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Госкино Филипп Ильенко.

Главный герой фильма - свадебный фотограф Костя, для которого 50-летний юбилей становится началом сложного этапа. Он всю жизнь фотографирует чужое счастье, хотя в его собственной реальности немного радости - парализованный после инсульта отец, подруга - стилист свадебного журнала, старый кот и слайды, на которых он молод и счастлив.

Как отмечает режиссер Валентин Васянович, работа над фильмом была полной импровизацией и поиском с закрытыми глазами. "Двигателем было желание снимать и наличие органического типажа в кадре, моего старого приятеля, через которого я пытался коммуницировать с миром и с самим собой, исследуя состояние возможного одиночества 50-летнего человека в большом городе. Сам эксперимент заключался в том, чтобы создать фильм без сценария, без бюджета и рассказать историю без единого слова", - говорит он.



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Валентин Васянович - режиссер, оператор и продюсер, призер фестиваля в Клермон-Ферране. Выступил продюсером и оператором-постановщиком одного из самых успешных украинских фильмов - "Племя" Мирослава Слабошпицкого.

В национальный прокат "Уровень черного", получивший на Одесском кинофестивале премию от Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) за Лучший украинский полнометражный фильм, выйдет 31 августа. Премьера состоится в кинотеатре "Киев". Ленту также увидят зрители во Львове, Одессе, Сумах и Харькове.

Украинский Оскаровский комитет выбирал среди восьми киноработ, поданных на конкурс.

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