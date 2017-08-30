В Венеции открывается 74-й кинофестиваль: список фильмов

Конкурсная программа Венеции в этом году включает 21 фильм

Сегодня вечером в среду на острове Лидо в Венеции открывается 74-й Международный кинофестиваль. Об этом сообщает Укринформ.

Фестиваль открывает американская комедия "Короче" Александра Пэйна ("Потомки", "Небраска" - "Оскары" за лучший адаптированный сценарий; "Гражданка Рут", "Париж, я люблю тебя"), рассказывающая о супругах, решивших ради экономии пожить в крохотном теле, пройдя соответствующую процедуру по его уменьшению.

Конкурсная программа Венеции в этом году включает 21 фильм:

"Положитесь на Пита", (США - режиссер Эндрю Хэй)

"Форма воды", (США - режиссер Гильермо дель Торо)

"Третье убийство", (Япония - режиссер Хирокадзу Кореэда)

"Человеческий поток" (Германия, США - режиссер Ай Вейвей)

"Мама!" (США - режиссер Даррен Аронофски)

"Субурбикон" (США - режиссер Джордж Клуни)

"Оскорбление" (Франция, Ливан - реэиссер Зиад Дуэри)

"Вилла" (Франция - режиссер Робер Гедигян)

"Meктуб, моя любовь: Песнь первая" (Франция, Италия - режиссер Абделатиф Кешиш)

"Семья" (Италия - режиссер Себастьяно Ризо)

"Первая реформаторская церковь" (США - режиссер Пол Шредер)

"Милая страна" (Австралия - режиссер Уорвик Торнтон)

"Элла и Джон" (Италия - режиссер Паоло Вирдзи)

"Экслибрис: Публичная библиотека Нью-Йорка" (США - режиссер Фредерик Вайсман)

"Ammore e Malavita" (Италия - режиссеры братья Антонио и Марко Манетти)

"Фокстрот" (Израиль, Германия, Франция, Швейцария - режиссер Самуэль Маоз)

"Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури" (Великобритания - режиссер Мартин МакДона)

"Ханна" (Италия, Бельгия, Франция - режиссер Андреа Паллаоро)

"До конца" (Франция - режиссер Ксавье Легран)

"Короче" (США - режиссер Александр Пэйн)

"Ангелы носят белое" (КНР, Франция - режиссер Вивиан Цюй).

Лучшую картину в конкурсной программе определит жюри во главе с американской актрисой Аннет Беннинг.

В его состав также входят венгерская постановщица Ильдико Эньеди, британский режиссер Эдгар Райт, британско-новозеландский кинокритик Дэвид Страттон, китайский режиссер Йонфан, а также мексиканский постановщик Мишель Франко, итальянская актриса Жасмин Тринка и французская актриса Анна Муглалис.

Во внеконкурсной программе будут показаны 15 лент:

"Зама" (Аргентина, Бразилия - режиссер Лукресия Мартель)

"Виктория и Абдул" (Великобритания - режиссер Стивен Фрирз)

"Мелодия" (Франция, режиссер Рашид Хами)

"Любящий Пабло" (Испания, Болгария - режиссер Фернандо Леон Де Араноа)

"Наши души по ночам" (США - режиссер Ритеш Батра)

"Господин Ротпетер" (Италия - режиссер Антониетта де Лилло)

"Личная жизнь современной женщины" (США - режиссер Джеймс Тобак)

"Разборки в тюремном блоке 99", (США - режиссер С.Крэйг Залер)

"Дьявол и батюшка Аморт" (США, режиссер Уильям Фридкин)

"Полынь" (США - Эррол Моррис)

"Дива!" (Италия - режиссер Франческо Патьерно)

"Охота на человека" (Гонконг, КНР, режиссер Джон Ву)

"Верный" (Бельгия, Франция, Нидерланды - режиссер Михаэль Р.Роскам)

"Скрытый цвет вещей" (Италия - режиссер Сильвио Сольдини)

"Беспредел: Последняя глава" (Япония - режиссер Такеши Китано).

Закроет фестиваль японский "Беспредел: Последняя глава" Такеши Китано ("Фейерверк", получивший в 1997 году "Золотой Лев" в Венеции, "Затойчи", "Кикуджиро", "Табу", "Брат якудзы", "Королевская битва"), сыгравшего там и одну из главных ролей. В центре сюжета - криминальные разборки якудза на востоке Японии.

Почетные "Золотые Львы" 1 сентября будут вручены Джейн Фонде и Роберту Редфорду.

Завершится 74-й Венецианский кинофестиваль 9 сентября.

Венецианский международный кинофестиваль основан в 1932 году. С 1934 года ежегодно проводится на острове Лидо в Венеции. Главными призами фестиваля являются "Золотой Лев", вручаемый за лучший фильм, и "Серебряный Лев", который получает лучший режиссер.

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