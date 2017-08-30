В Японии нашли считавшийся утерянным украинский фильм 30-х годов
30.08.2017 18:46
Кинопленку отреставрируют и проведут показ
Украинский научный фильм "Человек и обезьяна" (1930), который считался утраченным, случайно нашли в Токийском киноархиве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.
По словам первого заместителя министра культуры Светланы Фоменко, кинопленку отреставрируют в рамках подготовки к проведению года Японии в Украине.
Она также отметила, что к официальному показу фильма будет подготовлен "перформанс".
Как сообщалось ранее, на премию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" Украина представит фильм режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного".
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