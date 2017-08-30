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В Японии нашли считавшийся утерянным украинский фильм 30-х годов

30.08.2017 18:46
Кинопленку отреставрируют и проведут показ
В Японии нашли считавшийся утерянным украинский фильм 30-х годов

Украинский научный фильм "Человек и обезьяна" (1930), который считался утраченным, случайно нашли в Токийском киноархиве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

По словам первого заместителя министра культуры Светланы Фоменко, кинопленку отреставрируют в рамках подготовки к проведению года Японии в Украине.

Она также отметила, что к официальному показу фильма будет подготовлен "перформанс".

Как сообщалось ранее, на премию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" Украина представит фильм режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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