Уволен композитор, 27 лет писавший музыку для "Симпсонов"

Альф Клаузен для создания саундтрека каждую неделю нанимал оркестр из 35 инструментов

Композитора Альфа Клаузена, который на протяжении 27 лет создавал музыку для мультсериала "Симпсоны", уволили. Об этом сообщает ВВС, предположив, что причина - в сокращении расходов на производство сериала.

Как отмечает агентство, Клаузен для создания саундтрека каждую неделю нанимал оркестр из 35 инструментов.

Композитор сообщил, что ему позвонил продюсер "Симпсонов" Ричард Сакай и сказал, что компания ищет "другую музыку".

Клаузен является неоднократным лауреатом премии Эмми. Первую награду он получил за композицию 1997 года "We Put the Spring in Springfield" из эпизода "Bart After Dark".

Он также выиграл Эмми в 1998 году с песней "You're Checkin In '" из эпизода "Город Нью-Йорк против Гомера Симпсона". После этого Клаузена еще 18 раз номинировали на Эмми, и он выиграл три награды.

Агентство отмечает, что многие представители американской киноиндустрии опечалены новостью об увольнении Клаузена.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.