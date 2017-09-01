Кинопремьеры осени: "DZIDZIO", "На драйве" и "Оно приходит ночью"

Не жалко денег и времени: LIGA.net оценила кинопремьеры осени, отзывы зрителей и выбрала лучшие фильмы

DZIDZIO Контрабас

Комедия "DZIDZIO Контрабас" рассказывает историю о том, как трое жителей пограничного района решили заработать деньги незаконным способом - с помощью контрабанды. Но все планы испортила красивая девушка, которая появляется у них на пути.

"Мы ничего не придумывали, а принимали реальные жизненные истории", - говорит главный продюсер фильма Дзидзьо (Михаил Хома).

В "DZIDZIO Контрабас" кроме самого Дзидзьо (Михаила Хомы) сыграют такие актеры как Игорь Кондратюк, Римма Зюбина, Владимир Горянский, Алексей Вертинский и Елена Лавренюк.

Фильм вышел в прокат 31 августа 2017 года.

На драйве

С 11 августа 2017 года в кинотеатрах Украины можно посмотреть экшн "На драйве" о гонщике по прозвищу Бэйби. Его работа заключается в том, чтобы забирать преступников с мест их злодейства. В один прекрасный момент Бейби решает бросить это опасное дело ради нормальной жизни со своей любимой девушкой. Но последнее задание ставит под угрозу планы героя.

Главную роль в фильме исполнил Энсел Элгорт ("Дивергент", "Виноваты звёзды"), а также сыграют таке актеры, как Кевин Спейси ("Семь", "Красота по-американски", сериал "Карточный домик"), Джейми Фокс ("Законопослушный гражданин" и "Джанго освобождённый"), Джон Хэмм ("Город воров" и сериал "Безумцы"), Лили Джеймс ("Золушка", сериал "Война и мир").



Оно приходит ночью

Фильм ужасов "Оно приходит ночью" режиссера Трея Эдварда Шульца рассказывает семье, которой удалось спастись от эпидемии, поразившей большую часть населения планеты. Беженцы живут в лесу, но их безопасности пришел конец, когда странная сущность открыла единственный выход из дома.

В фильме сыграли Джоэл Эдгертон ("Воин" и "Великий Гэтсби"), Кристофер Эбботт ( "Марта, Марси Мэй, Марлен"), "Репортерша"), Райли Кио ( "Безумный Макс: Дорога ярости").



В Украине зрители могут посмотреть фильм с 31 августа.

31 августа 2017 года сообщалось, что в Украине до конца года в прокат выйдет не менее 13 отечественных фильмов.

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