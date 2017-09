В США умер музыкант из группы Steely Dan Уолтер Беккер

Гитарист умер в возрасте 67 лет

Уолтер Беккер, один из основателей американской джазовой рок-группы Steely Dan, умер в воскресенье в возрасте 67 лет. Соответствующее сообщение опубликовано на его официальном сайте.

В заявлении не раскрыта причина смерти.

Ранее он не принимал участия в выступлении группы на фестивале Classic West в Лос-Анджелесе 15 июля. Сообщалось, что причиной была некая болезнь.







Steely Dan - американская рок-группа, исполняющая сложный, нестандартный джаз-фьюжн с элементами софт-рока, фанка, ритм-энд-блюза. Основу коллектива составляли Уолтер Беккер и Дональд Фэйген. Они предпочитали студийную работу и редко выступали с концертами. В своих необычных текстах они нередко касались темных" сторон жизни (наркотики, криминал и т. д.).



Steely Dan имели стабильный успех в 1970-х годах (первого успеха добившись в 1972 - с хитами "Do It Again" и "Reeling in the Years"), но впоследствии получили от журнала Rolling Stone определение "идеальные антигерои в музыке 70-х".



Группа распалась в 1981 году, но реформировалась двенадцать лет спустя и возобновила концертную и студийную деятельность. В XXI веке Steely Dan выпустила два альбома нового материала и даже получила престижную премию Грэмми за первый из этих альбомов - Two Against Nature.

