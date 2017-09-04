В США умер лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшби
04.09.2017 05:50
Американский поэт скончался у себя дома в 90-летнем возрасте
Джон Эшби (фото - Poetry Foundation)
В США в возрасте 90 лет умер поэт и лауреат Пулитцеровской премии Джон Эшби. Об этом сообщает The New York Times.
Эшби скончался в своем доме в Нью-Йорке. Как сообщили близкие, поэт умер по "естественным причинам".
Пулитцеровскую премию Джон Эшби получил за сборник стихов "Автопортрет в выпуклом зеркале", который вышел в 1975 году. За эту же книгу он получил Национальную книжную премию.
Эшби публиковался в журналах как художественный критик. Преподавал в Гарварде и Бруклинском колледже.
В апреле этого года скончался украинский поэт Борис Олийнык.
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