Что покажут на 42-м Международном кинофестивале в Торонто: список

Впервые на Международном кинофестивале в Торонто будет представлена Украина фестивальными хитами - "Школа №3" и "Процесс" об Олеге Сенцове

Сегодня в Торонто стартует 42 Международный кинофестиваль, на котором в этом году впервые будет представлена и Украина. Об этом сообщает Укринформ.

Фестиваль откроет шведская спортивная драма "Борг/Макинрой" о противостоянии двух легендарных теннисистов - шведа Бьорна Борга и американца Джона Макинроя на кортах Уимблдона. Фильм снял датский режиссер Янус Мец Педерсен, а главные роли в нем сыграли Сверрир Гуднасон и Шайа ЛаБаф.

Главной наградой кинофестиваля в Торонто традиционно является Приз зрительских симпатий.

Фильмы будут представлены в ряде программ и секций, а жюри в составе режиссеров Вима Вендерса (Германия), Малгожаты Шумовской (Польша) и Чэня Кайгэ (Китай) будет работать лишь в одной из них - секции "Платформа", где будут представлены следующие ленты:

"Статус Брэда", режиссер Майк Уайт(мировая премьера);

"Опекунство", режиссер Ксавье Легран(североамериканская премьера);

"Темная река", режиссер Клио Барнард(мировая премьера);

"Эйфория", режиссер Лиза Лангсет(мировая премьера);

"Razzia", режиссер Набиль Аюш (мировая премьера);

"Видимое и невидимое", режиссер Камила Андини (мировая премьера);

"Что скажут люди", режиссер Ирам Хак (мировая премьера);

"Если б вы видели его сердце", режиссер Джоан Шемла (мировая премьера);

"Мадмуазель Паради", режиссер Барбара Альберт (мировая премьера);

"Смерть Сталина", режиссер Армандо Ианнуччи (мировая премьера);

"Зверь", режиссер Майкл Пирс (мировая премьера);

"Милая страна", режиссер Уорвик Торнтон(североамериканская премьера, фильм закрытия "Платформы").

Bodied, режиссер Джозеф Кан, США - мировая премьера (фильм открытия программы Midnight Madness)

The Disaster Artist, режиссер Джеймс Франко, США - мировая премьера

Downrange, режиссер Рюхэй Китамура, США - мировая премьера

Great Choice, режиссер Робин Комисар, США - канадская премьера

Let the Corpses Tan, режиссеры Элен Катте, Бруно Форцани, Бельгия/Франция - североамериканская премьера

Mom and Dad, режиссер Брайан Тейлор, США - мировая премьера

Brawl in Cell Block 99, режиссер С. Крэйг Залер, США - североамериканская премьера

The Crescent, режиссер Сет А. Смит, Канада - мировая премьера

Revenge, режиссер Корали Фарго, Франция - мировая премьера

The Ritual, режиссер Дэвид Брукнер, Великобритания - мировая премьера

Vampire Clay, режиссер Соити Умезава, Япония - мировая премьера (фильм закрытия).

Grace Jones: Bloodlight and Bami, режиссер Софи Файнс, Великобритания/Ирландия - мировая премьера (фильм открытия программы)

JIM & ANDY: the Great Beyond - the story of Jim Carrey & Andy Kaufman featuring a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton, режиссер Крис Смит, США/Канада - североамериканская премьера

Jane, режиссер Бретт Морген, США - мировая премьера

The Judge, режиссер Эрика Кон, Палестина/США - мировая премьера

The Legend of the Ugly King, режиссер Хусейн Табак, Германия/Австрия - мировая премьера

Lots of Kids, a Monkey and a Castle, режиссер Густаво Сальмерон, Испания - североамериканская премьера

Love Means Zero, режиссер Джейсон Кон, США - мировая премьера

Ex Libris - The New York Public Library, режиссер Фредерик Вайсман, США - североамериканская премьера

The Final Year, режиссер Грег Баркер, США - мировая премьера

The Gospel According to Andre, режиссер Кейт Новак, США - мировая премьера

Of Sheep And Men, режиссер Карим Сайад, Швейцария/Катар - мировая премьера

One of Us, режиссеры Хайди Юинг, Рэйчел Грэйди, США - мировая премьера

The Other Side of Everything, режиссер Мила Турайлич, Сербия/Франция/Катар - мировая премьера

Sammy Davis, Jr.: I’ve Gotta Be Me, режиссер Сэм Поллард, США - мировая премьера

Scotty and the Secret History of Hollywood, режиссер Мэтт Тирнаур, США - мировая премьера

Silas Anjali, режиссеры Найар и Хава Эссуман, Канада/Южная Африка/Кения - мировая премьера

Super Size Me 2: Holy Chicken!, режиссер Морган Сперлок, США - мировая премьера

Azmaish: A Journey through the Subcontinent, режиссер Сабиха Сумар, Пакистан - североамериканская премьера

BOOM FOR REAL. The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat, режиссер Сара Драйвер, США - мировая премьера

The China Hustle, режиссер Джед Ротштайн, США - мировая премьера

Cocaine Prison, режиссер Виолетта Айала, Австралия/Боливия/Франция/ США - мировая премьера

Eric Clapton: Life in 12 Bars, режиссер Лили Фини Занук, Великобритания - мировая премьера

Makala, режиссер Эммануэль Грас, Франция - североамериканская премьера (фильм закрытия программы).

В секцию "Полуночное безумие" (Midnight Madness") включены 11 фильмов:

Международная документальная программа (TIFF Docs) представит на кинофоруме в Торонто 23 картины:

В этом году впервые на Международном кинофестивале в Торонто будет представлена и Украина. В рамках кинофестиваля будет работать национальный стенд Украины и пройдут Дни украинского кино.

"Это и новейшие релизы, которые увидел украинский зритель - "DZIDZIO Контрабас" и "Червоный", и фильм "Попутчики" Аркадия Непиталюка, который выйдет в конце сентября, и "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко, и фестивальные хиты - "Школа №3" и "Процесс" об Олеге Сенцове, поскольку очень важно говорить о нем на разных площадках. Информация о Сенцове также будет распространяться на украинском стенде, который будет работать с 7 до 17 сентября", - отмечается в сообщении.

42 Международный кинофестиваль в Торонто продлится до 17 сентября.

