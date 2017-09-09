Порошенко дал гранты молодым кинематографистам

Три молодых режиссера получат от 60 до 90 тысяч гривень на реализацию творческих проектов

Президент Петр Порошенко назначил гранты молодым кинематографистам для создания и реализации творческих проектов. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Режиссер Ольга Гаврилова получит грант в размере 59 000 гривень для производства анимационного короткометражного фильма "Мир наоборот", режиссер Максим Наконечный - 68 000 гривень для производства игрового короткометражного фильма "Новый год в семейном кругу", а режиссер Эрнес Сарихалилов - 93 000 гривень для производства игрового короткометражного фильма "Гвоздь".

Всего было девять претендентов на гранты от президента - три неигровых фильма, четыре игровых и два анимационных.

"Три проекта-победителя среди других выделяются яркими образами, актуальностью тематики и потенциалом развития самого проекта, поэтому комиссия рекомендовала именно им предоставить гранты президента Украины", - сказано в сообщении.

Как отметили в АП, конкурс на получение гранта президента в области кинематографии проводится Государственным агентством по вопросам кино с 1999 года. "Его цель - предоставление государственной финансовой поддержки молодым художникам для создания и реализации социально значимых творческих кинематографических проектов. Грант может получить молодой деятель в области кинематографии в возрасте до 35 лет", - сказано в сообщении.

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