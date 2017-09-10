Литва выдвинула на Оскар фильм о войне в Донбассе
10.09.2017 08:22
Кинолента снята совместно с Украиной, Францией и Польшей
Кадр из трейлера к фильму "Иней"
Оскаровский комитет Литвы выдвинул на Оскар фильм "Иней" о войне на востоке Украины, сообщает 5 канал.
Кинолента снята совместно с Украиной, Францией и Польшей.
Фильм повествует историю литовца, которые доставляет в Донбасс гуманитарную помощь украинским военным. Там он видит войну своими глазами и пытается ее осмыслить.
Также сообщается, что с 5 октября "Иней" выйдет в прокат в украинских кинотеатрах.
29 августа стало известно, что на премию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" Украина представит фильм режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного".
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