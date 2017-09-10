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Гильермо дель Торо получил высшую награду Венецианского фестиваля

10.09.2017 14:50
Режиссер Гильермо дель Торо получил первый приз Венецианского кинофестиваля за фильм "Форма воды"
Гильермо дель Торо получил высшую награду Венецианского фестиваля
Гильермо дель Торо (фото - EPA)

Фильм "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо получил высшую награду на Венецианском кинофестивале. Впервые главный приз фестиваля получила лента режиссера из Мексики, отмечает BBC.

Фэнтези-мелодрама "Форма воды" воспроизводит настроения Холодной войны в США.

Приз за лучшую режиссуру получил француз Ксавье Легран за фильм "Опекунство". Актриса Шарлотта Рэмплинг получила приз за лучшую женскую роль в фильме "Анна". Приз за лучшую мужскую роль достался Камелу Эль Башу, который сыграл в ленте "Обида".

Особый приз жюри получил фильм "Фокстрот" израильского режиссера Самуэля Маоза.

Всего в конкурсной программе 74-го Венецианского кинофестиваля принимала участие 21 кинокартина.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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