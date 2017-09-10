Гильермо дель Торо получил высшую награду Венецианского фестиваля

Режиссер Гильермо дель Торо получил первый приз Венецианского кинофестиваля за фильм "Форма воды"

Фильм "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо получил высшую награду на Венецианском кинофестивале. Впервые главный приз фестиваля получила лента режиссера из Мексики, отмечает BBC.

Фэнтези-мелодрама "Форма воды" воспроизводит настроения Холодной войны в США.



Приз за лучшую режиссуру получил француз Ксавье Легран за фильм "Опекунство". Актриса Шарлотта Рэмплинг получила приз за лучшую женскую роль в фильме "Анна". Приз за лучшую мужскую роль достался Камелу Эль Башу, который сыграл в ленте "Обида".

Особый приз жюри получил фильм "Фокстрот" израильского режиссера Самуэля Маоза.

Всего в конкурсной программе 74-го Венецианского кинофестиваля принимала участие 21 кинокартина.