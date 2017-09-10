Гильермо дель Торо получил высшую награду Венецианского фестиваля
10.09.2017 14:50
Режиссер Гильермо дель Торо получил первый приз Венецианского кинофестиваля за фильм "Форма воды"
Гильермо дель Торо (фото - EPA)
Фильм "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо получил высшую награду на Венецианском кинофестивале. Впервые главный приз фестиваля получила лента режиссера из Мексики, отмечает BBC.
Фэнтези-мелодрама "Форма воды" воспроизводит настроения Холодной войны в США.
Приз за лучшую режиссуру получил француз Ксавье Легран за фильм "Опекунство". Актриса Шарлотта Рэмплинг получила приз за лучшую женскую роль в фильме "Анна". Приз за лучшую мужскую роль достался Камелу Эль Башу, который сыграл в ленте "Обида".
Особый приз жюри получил фильм "Фокстрот" израильского режиссера Самуэля Маоза.
Всего в конкурсной программе 74-го Венецианского кинофестиваля принимала участие 21 кинокартина.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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