Полиция подтвердила производство по выставке в галерее Карась

В столичной полиции сообщили, что производство открыто по обращению, в котором были признаки уголовного правонарушения

В столичной полиции подтвердили, что Подольское управление открыло уголовное производство по факту выставки в киевской галерее Карась. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер ГУ Нацполиции Киева Оксана Блищик.

"У правоохранителей было обращение. На протяжении суток, поскольку это обращение имело признаки уголовного правонарушения, было начато уголовное производство перед назначением экспертизы", - сказала она.

При этом, кто обращался в полицию и по какой статье начато производство, Блищик сказать не смогла, посоветовав обратиться в Подольское управление полиции Киева. Корреспондент LIGA.net выяснил, что пресс-секретарь управления находится в отпуске и никакой информацией по этому вопросу не владеет.

Ранее замдиректора столичной Галереи Карась Александр Заклецкий сообщил, что по факту художественной выставки Ильи и Саши Чичканов "Психодарвинизм" полицией открыто уголовное производство.



По непроверенной информации, производство открыто по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.

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